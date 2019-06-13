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РФ пропонує Україні мирову угоду з "Газпромом"

Новини » Політика    13.06.2019 - 18:14
РФ пропонує Україні мирову угоду з "Газпромом"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Москва пропонує врегулювати арбітражні розгляди

Росія запропонувала Україні врегулювати арбітражні розгляди з "Газпромом" мировою угодою. Про це за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передають росСМИ.

Новак повідомив, що російська компанія запропонувала українським партнерам розглянути це питання.

"З російської сторони, з боку "Газпрому" запропоновано українським партнерам розглянути можливість підписання мирової угоди", - сказав він.

Нагадаємо, 15 березня 2019 року Вищий суд Англії та Уельсу призупинив провадження у справі про визнання і приведення до виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту на транзит газу.

Раніше, НАК "Нафтогаз України" анонсував нові процеси про стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах. Як зазначається у повідомленні, 28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому".

Додамо, раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер запропонував продовжити діючий контракт на транзит газу по території України. Також він заявив, що "Газпром" готовий до прямих переговорів з українською стороною за новим контрактом на прямі поставки газу.

 

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