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Підсумки дня: 11 липня


  • Суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення
  • Верховна рада України у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР ухвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками
  • Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Зеленський хоче люструвати чиновників, які займали вищі посади з лютого 2014
  • Президент РФ Володимир Путін вважає цікавою ідею Володимира Зеленського провести в Мінську шестисторонні переговори за участю лідерів України, Росії, Франції, Німеччини, США і Британії
  • Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка
  • Верховна рада України знову не змогла відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відставку. Нардепи провалили голосування за проект постанови №10381 
  • НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для населення в липні на 10,4%
  • На дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. За десять днів до виборів партія Зеленського збільшила відрив
  • Суд за позовом НБУ відкрив провадження про стягнення коштів з Коломойського. Раніше ПриватБанк отримував кредити рефінансування під особисте зобов'язання колишкього власника банка
  • Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №6449 щодо відповідальності за педофілію.  Законопроектом передбачається покарання у вигляді примусової хімічної кастрації
  • У Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Пам'ятник повернули сьогодні вранці
  • Страшна стихія розгулялася в регіоні Абруццо в Італії. На комуну Пескара обрушився аномальний град, розміром з апельсин. Затоплені стоянки, побиті вікна та вирвані з коренем  дерева (фото і відео)  
Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим Коломойський: росіяни на Донбасі виконують інтернаціональний обов'язок
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