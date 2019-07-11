Підсумки дня: 11 липня
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- Суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення
- Верховна рада України у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР ухвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками
- Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Зеленський хоче люструвати чиновників, які займали вищі посади з лютого 2014
- Президент РФ Володимир Путін вважає цікавою ідею Володимира Зеленського провести в Мінську шестисторонні переговори за участю лідерів України, Росії, Франції, Німеччини, США і Британії
- Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка
- Верховна рада України знову не змогла відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відставку. Нардепи провалили голосування за проект постанови №10381
- НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для населення в липні на 10,4%
- На дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. За десять днів до виборів партія Зеленського збільшила відрив
- Суд за позовом НБУ відкрив провадження про стягнення коштів з Коломойського. Раніше ПриватБанк отримував кредити рефінансування під особисте зобов'язання колишкього власника банка
- Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №6449 щодо відповідальності за педофілію. Законопроектом передбачається покарання у вигляді примусової хімічної кастрації
- У Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Пам'ятник повернули сьогодні вранці
- Страшна стихія розгулялася в регіоні Абруццо в Італії. На комуну Пескара обрушився аномальний град, розміром з апельсин. Затоплені стоянки, побиті вікна та вирвані з коренем дерева (фото і відео)