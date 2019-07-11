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Рада знову не відправила Клімкіна у відставку

Новини » Політика    11.07.2019 - 17:11
Рада знову не відправила Клімкіна у відставку
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський повторно просив Раду звільнити главу МЗС Клімкіна

Верховна рада України знову не змогла відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відставку, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи провалили голосування за проект постанови №10381.

Документ підтримали лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, раніше профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді розглянути кадрові подання президента Володимира Зеленського, в тому числі звільнення глави МЗС України Павла Клімкіна.

До цього спікер ВР Андрій Парубій підкреслював, що парламент зможе розглянути подання про призначення Вадима Пристайка главою МЗС за умови прийняття рішення профільним комітетом.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку місяця Зеленський у черговий раз просив нардепів звільнити Клімкіна. Більш того, він направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ. Зеленський був обурений, що МЗС не проінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня з приводу звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Агентство також повідомляло, що Клімкін після скандалу із Зеленським пішов у відпустку. При цьому міністр зазначив, що йде не просто у відпустку, а "в політичну відпустку".

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