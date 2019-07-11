ru
ua
11.07.2019 - 18:42
Итоги дня: 11 июля
Суд Европейского союза
отменил санкции
против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения
Верховная рада Украины во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР
приняла новый избирательный кодекс
с открытыми списками
Президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию. Зеленский хочет
люстрировать чиновников
, которые занимали высшие должности с февраля 2014
Президент РФ Владимир Путин
считает интересной идею Владимира Зеленского
провести в Минске шестисторонние переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции, Германии, США и Британии
Государственное бюро расследований (ГБР)
вызывает на допрос
пятого президента Украины Петра Порошенко
Верховная рада Украины снова не смогла отправить министра иностранных дел
Павла Климкина в отставку
. Нардепы провалили голосование проекта постановления №10381
На досрочных парламентских выборах в Украине
5%-ный барьер могут преодолеть пять партий
. За десять дней до выборов партия Зеленского увеличила отрыв
НАК "Нафтогаз Украины"
снизил цены на газ
для населения в июле на 10,4%
Суд по иску НБУ
открыл производство о взыскании средств
с Коломойского. Ранее ПриватБанк получал кредиты рефинансирования под личное обязательство бывшего владельца банка
Верховная рада приняла в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Законопроектом предусматривается
наказание в виде принудительной химической кастрации
В Харькове
восстановили памятни
к советскому маршалу Георгию Жукову. Памятник вернули сегодня утром (фото)
Жуткая стихия разгулялась в регионе Абруццо в Италии. На коммуну Пескара обрушился аномальный град, размером с апельсин. Затоплены стоянки, побиты окна и вырваны с корнем деревья (
фото и видео
)
►
Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным
►
Коломойский: россияне на Донбассе выполняют интернациональный долг
Читать все новости