Путін відповів на пропозицію Зеленського про новий формат переговорів

Фото: Володимир Путін (http://kremlin.ru/)

У Москві ніколи не відмовлялися від розширення формату нормандського

Президент РФ Володимир Путін вважає цікавою ідею президента України Володимира Зеленського провести в Мінську шестисторонні переговори за участю лідерів України, Росії, Франції, Німеччини, США і Британії. Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з болівійським президентом Ево Моралесом, передають російські ЗМІ.

Путін заявив, що про переговори можна буде говорити вже після виборів у Верховну раду і остаточного формування українського уряду.

"Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, у тому числі від розширення нормандського формату",- сказав Путін, підкресливши, що такий саміт повинен бути добре підготовлений.

При цьому він заявив, що не знає, як на пропозицію Зеленського реагують інші учасники запропонованого формату.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не готова відповісти на запрошення Зеленського до переговорів у такому форматі. За його словами, в РФ будуть розглядати цю пропозицію.