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Рада прийняла новий виборчий кодекс

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 12:12
Рада прийняла новий виборчий кодекс
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новий кодекс передбачає відкриті списки

Верховна рада України у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР ухвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів.

Відзначимо, серед авторів даного законопроекту №3112-1 - голова парламенту Андрій Парубій.

Закон передбачає застосування виборчої системи, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), що вимагає введення регіональних виборчих округів.

Аналогічну виборчу систему пропонується застосовувати також на виборах депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, а також міських рад міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тис. осіб (до таких міст відносяться всі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення).

При цьому на виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості.

Також передбачається удосконалити законодавче регулювання передвиборної агітації. Законом уточнюється зміст поняття передвиборної агітації та форми її здійснення. Крім того, упорядковуються вимоги до діяльності засобів масової інформації як в частині інформування суспільства про хід виборчого процесу, так і в частині їх участі в передвиборній агітації.

Так, новий виборчий кодекс за відкритими списками вступить у дію з 2023 року. Таким чином, документ буде діяти з наступних чергових парламентських і президентських виборів.

Передбачається, що завдяки новому виборчому кодексу кандидатам у парламент, які припинять бути самовисуванцями, буде набагато легше отримати підтримку в системі відкритих списків.

"Адже у них в певному регіоні є певна електоральна база і певна підтримка, ніж у чистого політика, який балотується і немає структур на місцях. З одного боку, це плюс для мажоритарників. Мінус для мажоритарників у тому, що не буде самовисуванців. Їм доведеться ставати членами партій і не буде можливості ходити в Раді і торгуватися з фракціями. Для країни - це плюс, адже це структурує парламент і розвиває партії. Тому на виборах мажоритарникам з цією системою легше перемогти. Головне знайти прохідну партію", - пояснювали в робочій групі з підготовки кодексу.

Законом передбачається процедура зміни місця голосування онлайн. Очікується, що це допоможе усунути черги в органах Державного реєстру виборців для тих громадян, які бажають змінити місце голосування. Планується здійснювати цю процедуру через кабінет виборця на сайті Держреєстру.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні новий виборчий кодекс. Тоді за документ проголосували 226 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, глава Верховної ради Андрій Парубій перервав доповідача по виборчому кодексу в той час, коли він зачитував з трибуни поправки перед їх повторним голосуванням. При цьому в стенограмі виступу з трибуни повинні бути зафіксовані всі поправки, за які голосуватимуть нардепи. За поправки згодом проголосували пакетом.

Підкреслимо, глава парламенту прогнозував, що за новий виборчий кодекс проголосують 240 депутатів Верховної ради.

Раді залишилося розглянути менше 1% правок до нового виборчого кодексу Рада перейшла до розгляду нового виборчого кодексу
Теми: Засідання Ради
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