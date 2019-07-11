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Зеленський провів першу телефонну розмову з Путіним

Новини » Політика    11.07.2019 - 19:07
Зеленський провів першу телефонну розмову з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський у розмові з Путіним обговорив врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, розмова відбулася за ініціативою української сторони.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи по поверненню утримуваних з обох боків осіб", - повідомив Пєсков.

Крім того, в ході телефонної розмови була досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів.

"Також обговорювалася можливість продовження контактів у нормандському форматі", - повідомив Пєсков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не готова відповісти на запрошення Зеленського до переговорів у такому форматі. За його словами, в РФ будуть розглядати цю пропозицію.

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