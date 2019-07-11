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У рейтингу партій-лідерів перед виборами відбулися зміни

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 10:45
У рейтингу партій-лідерів перед виборами відбулися зміни
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

За десять днів до виборів партія Зеленського збільшила відрив

На дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня

За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,0% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також в даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (11,6%), "Європейська Солідарність" (8,2%), "Голос" (6,6%), і "Батьківщина" (6,4%).

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" - 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, Радикальну партію - 2,5%, партію ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

У рейтингу партій-лідерів перед виборами відбулися зміни

Зазначимо, порівняно соцопросом, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 29 червня - 3 липня, значно зріс рейтинг партії "Слуга народу" - з 42,3% до 47,0%.

У рейтингу партій-лідерів перед виборами відбулися зміни

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 липня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня, в парламент проходять п'ять партій.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.

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