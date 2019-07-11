ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд за позовом НБУ відкрив провадження про стягнення коштів з Коломойського

Новини » Економіка    11.07.2019 - 12:25
Суд за позовом НБУ відкрив провадження про стягнення коштів з Коломойського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

ПриваБанк отримував кредити рефінансування під особисте зобов'язання Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області 11 липня призначив підготовче засідання за заявою Національного банку до колишнього власнику "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали в прес-службі, у червні 2018 року НБУ подав чотири позови до Коломойського про стягнення з нього як з фінансового поручителя "ПриватБанку" заборгованості за кредитами рефінансування відповідно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн. Йдеться про зобов’язання за договорами поруки відповідно до заборгованості, що виникла станом на кінець грудня 2015 року.

За даними НБУ, Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у відкритті проваджень. Однак Велика Палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги Національного банку та скасувала рішення судів попередніх інстанцій.

Щодо стягнення заборгованості з Коломойського, яка почала формуватися вже з 2016 року, НБУ звернувся у грудні 2018 року з відповідним позовом до суду першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія).

Нагадаємо, НБУ в грудні 2018 року звернувся до Першої інстанції суду Республіки та Кантона Женеви за місцем проживання Ігоря Коломойського з метою стягнення заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ. Коломойський залишається боржником перед НБУ на суму 9,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договори особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".

НБУ скасував ще одне обмеження на валютному ринку НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень
Новини України ПриватБанкКоломойскийНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся