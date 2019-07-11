Суд ЄС скасував санкції проти Януковича та його оточення

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Суд також скасував санкції проти його сина і колишніх топ-чиновників

Суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Також повідомляється, санкції були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки і Андрія Клюєва.

Дане рішення відноситься до санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років. Зазначимо, що діють санкції Європейського союзу були продовжені в березні поточного і залишаються в силі.

У рішенні суду зазначено, що Янукович і колишні топ-чиновники вперше були внесені до списку санкцій в 2014 на підставі кримінальної справи про розкрадання державних коштів. Сьогоднішньою постановою суд підтвердив, що Рада ЄС не мала інформацію про дотримання їх прав перед тим, як вводила санкції на підставі даних української влади.

Фото: рішення суду ЄС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз виключив з санкційного списку 9 осіб з оточення колишнього президента України Віктора Януковича у зв'язку з браком доказів. На даний момент у списку санкцій ЄС перебувають 170 чоловік та 44 організації.

Раніше Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. У січні 2016 року Європейський суд скасував заморожування активів Сергія Клюєва, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.