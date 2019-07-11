Зеленський запропонував люструвати Порошенка і його топ-чиновників

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент хоче люструвати чиновників, які займали вищі посади з лютого 2014

Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Про це він заявив у своєму відео-зверненні, розміщеному в Facebook.

Зеленський розповів про законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств

За його словами, люструвати також пропонується народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

"Я кожен день спілкуюся з чиновниками різних рівнів - це безнадійний діагноз: біло-сині, червоно-білі, помаранчеві ... насправді вони всі однієї масті, їм все фіолетово...Я ламаю голову, що з усіма ними робити... Найменше, що можна зробити зараз, назавжди позбавити їх можливості брати участь в управлінні держави. Ми пропонуємо посилити люстрацію", - скзаал він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського. 11.07.2019. Президент України Володимир Зеленський пропонує посилити люстрацію. Його команда розробила законопроект, згідно з яким під люстрацію потрапляють особини, котрі у період із 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств Люструвати також пропонують народних депутатів України та членів уряду цього періоду. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 11 липня 2019 р.

Нагадаємо, Конституційний суд України в даний час розглядає закон конституційності закону про очищення влади (закону про люстрацію), прийнятого в 2014 році. Законом вводиться автоматичний заборона на заняття певних посад протягом 10 років для осіб, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж одна року займали певні державні посади.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив головою адміністрації юриста Андрія Богдана, колишнього чиновника уряду Миколи Азарова, який потрапив під люстрацію.