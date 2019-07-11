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"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на 10%

Новини » Економіка    11.07.2019 - 18:05
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на 10%
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ухвалене на виконання постанови Кабінету міністрів

НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для населення в липні на 10,4%. Відповідне розпорядження підписав керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз" Андрій Фаворов під час наради у президента Володимира Зеленського, повідомляє президентська прес-служба.

Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін. І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, - вже є 14,2 млрд куб. м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м.

Відзначимо, у повідомленні прес-служби президента не вказується конкретна ціна, яку "Нафтогаз встановив на липень для населення. Однак відомо, що Кабмін зобов'язав компанію знизити ціну на газ на 11,7% з 5554 грн до 4905 грн за тисячу кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше прес-служба Кабінету міністрів повідомила про те, що НАК "Нафтогаз України" відповідно до доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зобов’язаний у липні знизити ціну природного газу для населення з до 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

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