Підсумки дня: 11 липня

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11.07.2019 - 18:42
Новость на русском
Суд Європейського союзу
скасував санкції
проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення
Верховна рада України у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР
ухвалила новий виборчий кодекс
з відкритими списками
Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Зеленський хоче
люструвати чиновників
, які займали вищі посади з лютого 2014
Президент РФ Володимир Путін
вважає цікавою ідею Володимира Зеленського
провести в Мінську шестисторонні переговори за участю лідерів України, Росії, Франції, Німеччини, США і Британії
Державне бюро розслідувань (ДБР)
викликає на допит
п'ятого президента України Петра Порошенка
Верховна рада України знову не змогла відправити міністра закордонних справ
Павла Клімкіна у відставку
. Нардепи провалили голосування за проект постанови №10381
НАК "Нафтогаз України"
знизив ціни на газ
для населення в липні на 10,4%
На дострокових парламентських виборах в Україні
5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій
. За десять днів до виборів партія Зеленського збільшила відрив
Суд за позовом НБУ
відкрив провадження про стягнення коштів
з Коломойського. Раніше ПриватБанк отримував кредити рефінансування під особисте зобов'язання колишкього власника банка
Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №6449 щодо відповідальності за педофілію. Законопроектом передбачається
покарання у вигляді примусової хімічної кастрації
У Харкові
відновили пам'ятник
радянському маршалу Георгію Жукову. Пам'ятник повернули сьогодні вранці
Страшна стихія розгулялася в регіоні Абруццо в Італії. На комуну Пескара обрушився аномальний град, розміром з апельсин. Затоплені стоянки, побиті вікна та вирвані з коренем дерева (
фото і відео
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