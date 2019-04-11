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Підсумки дня: 11 квітня

Новини » Інше    11.04.2019 - 18:51

Підсумки дня: 11 квітня

• У другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. Про це свідчить соцопитування від Соціологічної групи "Рейтинг"

• Турчинов заявив, що Україна стане першим плацдармом для РФ в континентальній війні

• Президент України Петро Порошенко заявив, що буде балотуватися у Європейський парламент на наступних виборах в 2024 році. Таким чином глава держави відповів на запитання, що робитиме в разі перемоги Зеленського.

• Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж затриманий поліцією в Лондоні

• За фактом розповсюдження відеоролика за участі кандидата в президенти Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження

• До Окружного адміністративного суду міста Києва знову надійшов новий позов проти виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун

• У четвер, 11 квітня, міністр оборони Судану Авад бен Ауф заявив, що за його розпорядженням був арештований президент країни Омар аль-Башир у ході військового перевороту в Судані

• Пенсії в Україні були проіндексовані, і багато пенсіонерів отримали підвищені виплати. У 2019 році очікується ще два перегляди пенсійних виплат

• Всесвітня боксерська організація (WBO) вручила чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василю Ломаченко (12-1, 9 КО) пояс суперчемпіона по лінії організації

 

 

Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
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