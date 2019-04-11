Ассанжа затримали в Лондоні

Фото: Джуліан Ассанж (GettyImages)

Засновник WikiLeaks затриманий в посольстві

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж затриманий поліцією в Лондоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Wikileaks.

Повідомляється, що Ассанжа затримали прямо в посольстві Еквадору. Еквадор позбавив його притулку.

"Посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство і його негайно затримали", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, організація Wikileaks назвала відмову в наданні притулку своєму засновнику Джуліану Ассанжу порушенням міжнародного права з боку Еквадору. Приводом для затримання Ассанжа співробітниками Скотланд-Ярду, за повідомленнями самої поліції Лондона, стала неповага до суду: засновник порталу WikiLeaks дев'ять років тому проігнорував засідання юридичної інстанції.

МЗС Великобританії висловив подяку уряду Еквадору за сприяння в затриманні засновника організації WikiLeaks.

"Ми дуже вдячні уряду Еквадору під керівництвом президента Морено за дії, які вони зробили", - зазначив заступник голови британського МЗС.

Вчора повідомлялося, що Ассанж буде видворений з посольства Еквадору через кілька годин або днів. Торік Джуліан Ассанж подав позов в суд проти уряду Еквадору. У своєму позові Ассанж звинуватив уряд країни в порушення свого права на спілкування.

Нагадаємо, Ассанж заявляв, що влада Еквадору, в посольстві якої в Лондоні він ховається, мають намір позбавити його політичного притулку і видати владі США.

Як відомо, Ассанж отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні в 2012 році. Видачі Ассанжа домагаються США, де йому загрожує покарання за розголошення секретних даних держдепартаменту. Американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.