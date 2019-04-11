На Супрун знову подали до суду

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Позов знову стосується відсторонення Супрун від виконання обов'язків міністра

До Окружного адміністративного суду міста Києва знову надійшов новий позов проти виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Супрун.

За її словами, позов з проханням заборонити Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я надійшов від народного депутата Радикальної партії Олега Ляшка Олексій Ленський.

"Знову провадження відкрито за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Офіційне пояснення підстав просто переписане з попередніх позовів своїх колег невільних радикалів. Свого роду “copy paste”, але, мабуть, цього разу зі свого комп’ютера", - написала Супрун.

Вона також наголосила, що адвокатський запит по цьому позову до Міністерства охорони здоров’я України надійшов від тієї самої адвокатської фірми GoLaw law firm, що обслуговує звільнених раніше ректорів медичних університетів, Катерину Амосову і Валерія Запорожана.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після цього, 14 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян за клопотанням Кабміну скасував тимчасову заборону виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.