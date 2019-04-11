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Поліція відкрила справу через скандальне відео з Зеленським

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:51
Поліція відкрила справу через скандальне відео з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Нацполіцією було виявлено факти розповсюдження відеоролика, в якому Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка

За фактом розповсюдження відеоролика за участі кандидата в президенти Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

За результатами моніторингу соціальних мереж, Нацполіцією було виявлено факти розповсюдження відеоролика, в якому кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка. 

Наразі триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження. Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, - з метою його видалення.

Крім того, поліція перевіряє можливу наявність погрози його життю або здоров’ю.

 

За даним фактом Головним слідчим управлінням Національної поліції відкрило кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський відмовився від дебатів на НСК "Олімпійському", які мали відбутися 14 квітня. 

До цього у штабі Зеленського запропонували провести 19 квітня по телемосту в прямому ефірі.

 

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