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Соціологи назвали лідера рейтингів перед вторим туром

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 11:12
Соціологи назвали лідера рейтингів перед вторим туром
Фото: Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Свої дані оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг"

У другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. Про це на прес-конференції сказав заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% громадян.

За Петра Порошенко мають намір віддати голоси 21% респондентів.

Не визнались 18% громадян і 10% заявили, що не будуть голосувати.

Соціологи назвали лідера рейтингів перед вторим туром

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 5-10 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України, які відбулися 31 березня. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3,014 млн (15,95%). ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

Відзначимо, за даними опитування, який Соціологічна група "Рейтинг провела перед першим туром президентських виборів, Володимира Зеленського підтримували 26,6% респондентів, Петра Порошенка - 17,2%, Юлію Тимошенко - 17,2%.

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