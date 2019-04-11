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Итоги дня: 11 апреля

Новости » Прочее    11.04.2019 - 18:51

Итоги дня: 11 апреля

• Во втором туре выборов 2019 в Украине Владимир Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. Об этом говорит соцопрос от  Социологической группы "Рейтинг"

• Турчинов заявил, что Украина станет первым плацдармом для РФ в континентальной войне

• Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в Европейский парламент на следующих выборах в 2024 году. Таким образом глава государства ответил на вопрос, что будет делать в случае победы Зеленского

• Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан полицией в Лондоне

• По факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского открыто уголовное производство

• В Окружной административный суд города Киева снова поступил новый иск против исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун

• В четвер, 11 апреля, министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар аль-Башир в ходе военного переворота в Судане

• Пенсии в Украине были проиндексированы, и многие пенсионеры получили повышенные выплаты. В 2019 году ожидается еще два пересмотра пенсионных выплат

• Всемирная боксерская организация (WBO) вручила чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко (12-1, 9 КО) пояс суперчемпиона по линии организации

Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
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