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Порошенко заявив, що буде балотуватися у Європарламент

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 14:56
Порошенко заявив, що буде балотуватися у Європарламент
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином глава держави відповів на запитання, що робитиме в разі перемоги Зеленського

Президент України Петро Порошенко заявив, що буде балотуватися у Європейський парламент на наступних виборах в 2024 році. Про це глава держави сказав у кулуарах Київського безпекового форуму.

Порошенко таким чином відповів на питання, що буде робити після перемоги кандидата в президенти Володимира Зеленського на виборах президента.

"У 24-му році я буду балотуватися у депутати Європарламенту", - сказав президент.

Варто відзначити, що в депутати Європарламенту можуть балотуватися тільки громадяни країн Європейського союзу.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планує голосувати 51% українців. За Порошенка має намір віддати голоси 21% респондентів. Не визначилися поки що 18% громадян і 10% заявили, що не голосуватимуть.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилось 5-10 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України, які відбулися 31 березня. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3,014 млн (15,95%). ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

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