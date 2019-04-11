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WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона

Новини » Спорт    11.04.2019 - 10:01
WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Організація відзначила досягнення українського боксера

Всесвітня боксерська організація (WBO) вручила чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василю Ломаченко (12-1, 9 КО) пояс суперчемпіона по лінії організації. Про це повідомляється в Twitter організації.

Церемонія вручення поясу відбулася під час офіційних медіа-заходів перед боєм українця з претендентом на його титули британським боксером Ентоні Кроллою.

Пояс суперчемпіона дозволить Ломаченко вимагати бій за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії.

Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє в титульному поєдинку.

Нагадаємо, промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо бою Ломаченко - Кролла.

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