WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Організація відзначила досягнення українського боксера

Всесвітня боксерська організація (WBO) вручила чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василю Ломаченко (12-1, 9 КО) пояс суперчемпіона по лінії організації. Про це повідомляється в Twitter організації.

Церемонія вручення поясу відбулася під час офіційних медіа-заходів перед боєм українця з претендентом на його титули британським боксером Ентоні Кроллою.

Пояс суперчемпіона дозволить Ломаченко вимагати бій за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії.

Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє в титульному поєдинку.

Нагадаємо, промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо бою Ломаченко - Кролла.