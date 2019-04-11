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Міністр оборони Судану офіційно оголосив про зміну влади

Новини » Політика    11.04.2019 - 15:35
Міністр оборони Судану офіційно оголосив про зміну влади
Фото: Авад бен Ауф (sudanembassy.de)

Омар аль-Башир пішов у відставку зі свого поста

У четвер, 11 квітня, міністр оборони Судану Авад бен Ауф заявив, що за його розпорядженням був арештований президент країни Омар аль-Башир у ході військового перевороту в Судані. Про це повідомляє Sky News Arabia.

Зазначимо, Омар аль-Башир пішов у відставку зі свого поста.

"Я оголошую про зміну режиму і про арешт її голови", - сказав він в телевізійному зверненні.

Нагадаємо, сьогодні в Судані стався військовий переворот. Командування армії вирішило відсторонити президента Омара аль-Башира та його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн. Є відомості про арешт охорони президента і колишнього віце-президента країни Алі Осман Таха.

РБК-Україна писало, що вчора у столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використала сльозогінний газ.

Президент Судану заарештований У Судані стався військовий переворот
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