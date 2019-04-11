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Турчинов: Росія готується до масштабної війни в Європі

Новини » Політика    11.04.2019 - 13:31
Турчинов: Росія готується до масштабної війни в Європі
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Турчинов заявив, що Україна стане першим плацдармом для РФ в континентальній війні

Російська Федерація продовжує підготовку до масштабної континентальної війні. Про це на Київському форумі безпеки, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Росія готується до повномасштабних військових дій в Європі.

"І, безумовно, перший плацдарм, який вони будуть намагатися взяти - це наша країна", - зазначив Турчинов.

Він також наголосив, що небезпека з боку Росії полягає в тому, що вона не зупиняється на окупованих територіях.

"Ми бачимо, як в останні роки дуже швидко розвивається військова інфраструктура вздовж українського кордону", - сказав Турчинов.

Він також додав, що для наступу в Україні російська сторона готує чотири дивізії і п'ять бригад повітряно-десантних військ, п'ять бригад і полк морської піхоти.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв, що Україна будує сучасну європейську модель сектору безпеки і оборони.

У березні повідомлялося, що РНБО доручила провести міжнародний аудит "Укроборонпрому".

 

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