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Зірка "Кріпосної" похизувалася фігурою через 2 місяці після пологів (фото)

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська акторка Анна Сагайдачна, яка в грудні 2024 року вдруге стала мамою, продемонструвала свою фігуру.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки "Кріпосної".

Як виглядає Сагайдачна після пологів

35-річна актриса показала, що практично повернулася у свою "допологову" форму. Вона вже відновила тренування у залі.

Актриса після пологів (скриншот)

"Потрібно, звичайно, трошки попрацювати з животиком, ось тут трохи", - зазначила вона, показуючи на стегна і живіт.

Анна Сагайдачна показала фігуру після пологів (скриншот)

Актриса з'явилася на відео в короткому рожевому топі та лосинах пудрового відтінку. Зверху на них вона одягла яскраві шкарпетки з малюнком балерини та об'ємними елементами.

Сагайдачна прийшла на тренування (скриншот)

Актриса чесно показала свою фігуру з усіх ракурсів. Вона не соромиться свого поки що не ідеального живота, оскільки зазначила, що це все дрібниці.

Сагайдачна показала, який вигляд має через 2 місяці після пологів (скриншот)

Що відомо про Анну Сагайдачну

Акторка зіграла в понад 40 фільмах і серіалах, а також відома як актриса дубляжу. Однак шлях до кінематографа був для неї довгим: спершу вона працювала аніматоркою, потім озвучувала фільми, а вже потім отримала перші ролі.

Однією з пам'ятних ролей Сагайдачної стала роль благополучної доньки багатого поміщика Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна".

Була одружена з продюсером Євгеном Третяком, у них є спільний син Тимур.

У 2024 році пара розлучилася, а всього через кілька місяців актриса приголомшила новиною, що знову вагітна. Свого обранця вона поки що не розсекретила і не показала його обличчя.

У грудні 2024 року вона стала мамою вдруге - у неї народилася донечка.

Нещодавно Сагайдачна потрапила з малятком до лікарні через банальний нежить. Акторка вийшла на зв'язок із підписниками й розповіла про ситуацію, а також попередила всіх батьків новонароджених дітей.

Анна Сагайдачна з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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