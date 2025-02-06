Звезда "Кріпосної" похвасталась фигурой через 2 месяца после родов (фото)

Как выглядит Сагайдачная после родов

35-летняя актриса показала, что практически вернулась в свою "дородовую" форму. Она уже возобновила тренировки в зале.



Актриса после родов (скриншот)

"Нужно, конечно, немножко поработать с животиком, вот тут немного", - отметила она, показывая на бедра и живот.



Анна Сагайдачная показала фигуру после родов (скриншот)

Актриса предстала на видео в коротком розовом топе и лосинах пудрового оттенка. Сверху на них она надела яркие носки с рисунком балерины и объемными элементами.



Сагайдачная пришла на тренировку (скриншот)

Актриса честно показала свою фигуру со всех ракурсов. Она не стесняется своего пока что не идеального живота, так как отметила, что это все мелочи.



Сагайдачная показала, как выглядит через 2 месяца после родов (скриншот)

Что известно про Анну Сагайдачную

Актриса сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах, а также известна как актриса дубляжа. Однако путь в кинематограф был для нее долгим: сначала она работала аниматором, затем озвучивала фильмы, а уже потом получила первые роли.

Одной из запоминающихся ролей Сагайдачной стала роль благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в сериале "Кріпосна".

Была замужем за продюсером Евгением Третьяком, у них есть общий сын Тимур.

В 2024 году пара развелась, а всего через несколько месяцев актриса огорошила новостью, что снова беременна. Своего избранника она пока что не рассекретила и не показала его лицо.

В декабре 2024 года она стала мамой во второй раз - у нее родилась дочь.

Недавно Сагайдачная попала с малышкой в больницу из-за банального насморка. Актриса вышла на связь с подписчиками и рассказала о ситуации, а также предупредила всех родителей новорожденных детей.



Анна Сагайдачная с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)