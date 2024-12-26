Сагайдачна вперше показала свого коханого, від якого народила доньку (фото)

Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою , "засвітила" обличчя свого обранця. У соцмережах вона показала затишні різдвяні кадри, на яких можна побачити також і її новонароджену донечку.

Анна Сагайдачна показала свого коханого

На одному зі знімків можна побачити, як акторка разом із обранцем та малечею сидять за святковим столом. Обличчя чоловіка не видно, проте можна побачити, що він обіймає Анну, обережно нахилився до неї і дитини. Сагайдачна тримає на руках крихітку і ніжно цілує її. Родина позує на тлі святкової ялинки.

Анна Сагайдачна показала свого нового коханого (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На іншому фото можна побачити старшого сина Сагайдачної від першого шлюбу - Тимура. Хлопчик народився у шлюбі знаменитості з Євгеном Третяком, але влітку цього року Сагайдачна оголосила про їхнє розлучення, хоча розійшлися вони раніше.

Син Сагайдачної Тимур (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що стосується її нових стосунків, то селебриті не стала приховувати, що вони розпочалися у її житті раптово, а тому новина про другу вагітність стала для фанів справжньою несподіванкою. Анна не поспішає ділитися подробицями про обранця, проте зазначала в інтерв'ю, що як тільки захоче повністю представити його публіці та розповісти більше, то обов'язково зробить це.

На інших святкових фото можна також побачити Тимура біля ялинки та подарунків, різдвяний стіл з квітами та традиційною кутею, а також маму зірки на прогулянці з маленькою онучкою.

"Цілуйте і цінуйте. Вітаю вас, мої дорогі люди, з Різдвом Христовим! Від усього серця бажаю вам та вашим родинам Божого захисту та любові", - написала у публікації Сагайдачна.

Анна Сагайдачна показала святкові фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачна показала святкові фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачна показала святкові фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачна показала святкові фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну

35-річна акторка з дитинства захоплювалася музикою та танцями. Закінчила музичну школу, а згодом почала навчатися акторству. Перед тим як стати кінозіркою, працювала якийсь час аніматором. Грала у серіалі "Кріпосна" та інших відомих українських проєктах.