Зірка "Кріпосної" з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомо

Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою , опинилася з маленькою донькою у лікарні. У своїх соцмережах вона розповіла, що стало причиною.

Що каже Сагайдачна

Справа у тому, що напередодні захворів її син Тимур. Хлопчик одужав, проте наразі хвороба перейшла до її новонародженої донечки. А тому Сагайдачній разом із малечею довелося їхати до лікарні, аби отримати кваліфіковану допомогу.

"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре!" - сказала Анна, вийшовши на зв'язок у stories.

Сагайдачна з донькою у лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Вона також показала себе з крихіткою на руках, а пізніше - свою "подорож" після того, як вийшла з лікарняної палати. Сагайдачна розповіла, що "можна відчути себе наче на відпочинку в Карпатах, якщо спуститися в хол клініки". Але, як зазначила акторка, відпустка у Буковелі обійшлася б їй куди менше, ніж лікування.

Сагайдачна з донькою у лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну та її особисте життя

Зірка українських фільмів та серіалів вдруге стала мамою у грудні. Тоді вона поділилася радісною звісткою у соцмережах та показала зворушливі кадри з пологового.

Стати мамою знову вона наважилася після того, як влітку минулого року оголосила про розлучення з чоловіком - продюсером Євгеном Третяком. Анна говорила про те, що розрив між ними стався раніше, проте заговорити про це публічно вона наважилася лише з часом.

Анна Сагайдачна з ексчоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що стосується нового обранця зірки, то розсекречувати якусь інформацію про нього Сагайдачна не поспішає. Лише нещодавно вона показала спільне фото з коханим, на якому можна побачити частину його обличчя. Розкривати будь-які інші подробиці щодо цього вона не хоче, але каже, що зробить це, як тільки-но з’явиться таке бажання.

Особисте життя Анни Сагайдачної (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачна знялася не лише у серіалі "Кріпосна". Вона також відома ролями в інших популярних кінопроєктах. Наприклад, 35-річна акторка знімалася у фільмах та серіалах "Справедливість", "Без тебе", "Відпустка в сосновому лісі", "Контакт", "Маршрути долі", "Жіночий лікар", "Прокурори", "Тростинка на вітрі" та інших.

Окрім акторства, Сагайдачна також займається дублюванням, захоплюється скелелазанням, танцями та співом.

Сагайдачна має сина від попередніх стосунків (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)