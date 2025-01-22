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Зірка "Кріпосної" з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомо

Середа 22 січня 2025 16:40
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Зірка "Кріпосної" з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомо Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Любов Блажко

Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою, опинилася з маленькою донькою у лікарні. У своїх соцмережах вона розповіла, що стало причиною.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.

Що каже Сагайдачна

Справа у тому, що напередодні захворів її син Тимур. Хлопчик одужав, проте наразі хвороба перейшла до її новонародженої донечки. А тому Сагайдачній разом із малечею довелося їхати до лікарні, аби отримати кваліфіковану допомогу.

"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре!" - сказала Анна, вийшовши на зв'язок у stories.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомо

Сагайдачна з донькою у лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Вона також показала себе з крихіткою на руках, а пізніше - свою "подорож" після того, як вийшла з лікарняної палати. Сагайдачна розповіла, що "можна відчути себе наче на відпочинку в Карпатах, якщо спуститися в хол клініки". Але, як зазначила акторка, відпустка у Буковелі обійшлася б їй куди менше, ніж лікування.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомоСагайдачна з донькою у лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну та її особисте життя

Зірка українських фільмів та серіалів вдруге стала мамою у грудні. Тоді вона поділилася радісною звісткою у соцмережах та показала зворушливі кадри з пологового.

Стати мамою знову вона наважилася після того, як влітку минулого року оголосила про розлучення з чоловіком - продюсером Євгеном Третяком. Анна говорила про те, що розрив між ними стався раніше, проте заговорити про це публічно вона наважилася лише з часом.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомоАнна Сагайдачна з ексчоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що стосується нового обранця зірки, то розсекречувати якусь інформацію про нього Сагайдачна не поспішає. Лише нещодавно вона показала спільне фото з коханим, на якому можна побачити частину його обличчя. Розкривати будь-які інші подробиці щодо цього вона не хоче, але каже, що зробить це, як тільки-но з’явиться таке бажання.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомоОсобисте життя Анни Сагайдачної (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачна знялася не лише у серіалі "Кріпосна". Вона також відома ролями в інших популярних кінопроєктах. Наприклад, 35-річна акторка знімалася у фільмах та серіалах "Справедливість", "Без тебе", "Відпустка в сосновому лісі", "Контакт", "Маршрути долі", "Жіночий лікар", "Прокурори", "Тростинка на вітрі" та інших.

Окрім акторства, Сагайдачна також займається дублюванням, захоплюється скелелазанням, танцями та співом.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомоСагайдачна має сина від попередніх стосунків (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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Тим часом відома українська акторка зізналася, чому майже не спілкується з матір'ю.

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