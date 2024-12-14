Сагайдачна після виписки з пологового показала, який сюрприз на неї чекав вдома (фото)

Днями Анна Сагайдачна повідомила, що вдруге стала мамою . І тепер зірка "Кріпосної" показалася після виписки з пологового та поділилася, який сюрприз для неї підготував обранець.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає про це детальніше.

Анна Сагайдачна показала себе вдома після пологів

На кадрах можна побачити зворушливу зустріч мами і малюка з сім'єю. Старший син Анни вже встиг познайомитися з сестричкою, а чоловік акторки підготував для неї зворушливий подарунок. Зокрема, він прикрасив кімнату рожевими кульками, на яких можна побачити слова вдячності, а також вагу й зріст новонародженої.

"Ми вдома. Я вже і фото в рожевому повиставляла, а мені продовжують в дірект писати, що 100% хлопчик. Ні, котики. У нас найніжніша дівчинка, хоча більшість була впевнена, що хлопчик. Бачите, як я вас здивувала", - написала у своєму пості Сагайдачна.

Анна Сагайдачна вдруге стала мамою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачна вдруге стала мамою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачна вдруге стала мамою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Реакція мережі

Колеги та фанати продовжують вітати Анну з поповненням у родині. Ось деякі з їхніх коментарів:

"Нехай доня має щасливу долю!"

"Вітаю, Аня! Багато молочка та тихих ночей!"

"Ростіть здорові і щасливі, гарненькі дівчатка!"

"Хочу вже швидше вас заобіймати! Здоров'я мамусі і принцесі!"

"Ти вже вдруге стала мамою, і це неймовірно круто! Тепер у тебе справжня ідеальна команда: прекрасний синочок і маленька принцеса!"

"Які ви милі! Донечка - це таке щастя! Вітаю!"

"Хай росте вам на радість!"

"Ростіть здоровенькі, яке це щастя!".

Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної

Сина Тимура зірка народила у шлюбі з Євгеном Третяком, із яким розлучилася ще у 2023 році. Проте публічно про це акторка оголосила лише влітку.

Від першого шлюбу акторка має сина Тимура (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Хто наразі підкорив серце Анни, залишається невідомим, адже вона не коментує подробиці особистого життя. На її руці можна помітити каблучку, яка дуже нагадує обручку. На цьому тлі фани пліткують про її новий можливий шлюб. Однак раніше Сагайдачна зізнавалася, що нове кохання прийшло у її життя несподівано.

Анна Сагайдачна після розлучення стала мамою вдруге (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

До слова, Анна Сагайдачна - 35-річна акторка театру, кіно і дубляжу. Вона з дитинства захоплювалася музикою та хореографією, закінчила музичну школу. Після закінчення вишу, де Анна отримала акторську спеціальність, працювала аніматоркою, а дебют зірки у кіно стався у 2008 році - у стрічці "Рідні люди".