ua en ru
Чт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зірка "Кріпосної" розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьків

Четвер 23 січня 2025 17:45
UA EN RU
Зірка "Кріпосної" розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьків Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно опинилася в лікарні з новонародженою донькою, поділилася подробицями про самопочуття дитини.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки "Кріпосної".

Анна Сагайдачна потрапила з донькою до лікарні - що відомо

Артистка вийшла на зв'язок зі своїми підписниками і написала пост. Виявляється причиною госпіталізації став банальний нежить, однак у новонароджених дітей можуть через нього бути ускладнення - аж до пневмонії.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьків

Сагайдачна з донькою опинилася в лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

"Нехай це буде перший і останній раз, коли ми опинилися в лікарняній палаті. Якщо коротко: ніколи б не подумала, що нежить у таких малюків - це така біда", - зазначила Сагайдачна.

"Вони ж самі нічого зробити не можуть - воно там застоюється і заважає і дихати, і їсти, а потім швидко опускається і може дуже швидко перерости в запалення легенів", - розповіла акторка.

Вона також продовжила і попередила всіх молодих батьків.

"Щойно в малюка з'являються сопельки - одразу вимивайте їх, сонуйте носик, бо коли вони опустяться нижче, то вже буде проблема", - наголосила артистка.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьків

Сагайдачна з донькою в лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Судячи з усього актрису з донькою вже відпустили додому.

"У Сторіз покажу, як ми тепер із цим справляємося вдома, може комусь знадобиться", - зазначила вона.

Що відомо про Анну Сагайдачну

Сагайдачна - українська актриса кіно, театру та дубляжу.

Народилася 1989 року в Харківській області. З дитинства любила музику і навіть збиралася вступити до музучилища, але доля розпорядилася інакше.

Майбутня артистка закінчила два театральні виші: Київський національний університет культури і мистецтв та Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Деякий час працювала аніматором.

Лише 2008 року отримала свою першу роль - у фільмі "Рідні люди". Зіграла в понад 40 фільмах і серіалах, а також відома як актриса дубляжу.

Була одружена з продюсером Євгеном Третяком, у них є спільний син Тимур.

Минулого року пара розлучилася, а всього через кілька місяців актриса приголомшила новиною, що знову вагітна. Свого обранця вона поки що не розсекретила і не показала його обличчя.

Наприкінці 2024 року вона стала мамою вдруге - у неї народилася донька.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьківЗірка &quot;Кріпосної&quot; розповіла про стан новонародженої доньки після госпіталізації та попередила всіх батьків

Сагайдачна з новим обранцем та донькою, а також із сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Раніше Григорій Решетнік натякнув, хто може стати новим "Холостяком".

Також переможниця "Холостяка" емоційно висловилася через нові пожежі в Лос-Анджелесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування