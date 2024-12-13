ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зірка "Кріпосної" вдруге стала мамою і показалася у пологовому

П'ятниця 13 грудня 2024 12:34
UA EN RU
Зірка "Кріпосної" вдруге стала мамою і показалася у пологовому Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Анна Сагайдачна вдруге стала мамою. Відповідною світлиною вона поділилася у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Так, поповнення у родині знаменитості сталося 12 грудня. Повідомила про це Анна, опублікувавши знімок, де позує спиною, а перед нею сидить старший син, який уважно дивиться на малюка, якого мама тримає на руках.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; вдруге стала мамою і показалася у пологовому

Скріншот

До поста артистка додала геомітку, яка вказувала на міський пологовий будинок, натякаючи на радісну подію.

Вже 13 грудня Сагайдачна підтвердила народження малюка, однак стать дитини вона поки не розкриває.

"Ми так довго чекали на тебе...", - написала акторка.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; вдруге стала мамою і показалася у пологовому

Зірка &quot;Кріпосної&quot; вдруге стала мамою і показалася у пологовому

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Зазначимо, що артистка виховує сина Тимура, якого народила у шлюбі з Євгеном Третяком. Подружжя розлучилося у 2023 році, але про це стало відомо лише влітку.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; вдруге стала мамою і показалася у пологовому

Анна Сагайдачна з екс-чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Наразі акторка не розголошує подробиць свого особистого життя, хоча очевидно, що вона більше не самотня.

Цікаво, що на її руці можна помітити каблучку, дуже схожу на обручку, що викликає розмови про можливий новий шлюб.

Нещодавно Анна Сагайдачна відверто висловилася про розлучення і нове кохання.

Також Остапчуки вперше показали новонародженого сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Народження дитини
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні