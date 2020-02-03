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У Зеленского оконфузились с именем президента Турции: фото

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 17:08
У Зеленского оконфузились с именем президента Турции: фото
У Зеленского снова оконфузились (Коллаж РБК-Украина)

Офис президента Украины написал имя президента Турции с ошибкой

Офис президента Владимира Зеленского оконфузился при написании имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в своем официальном Telegram-канале.

В Украине проходит визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина. Также запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Информация об официальной церемонии встречи появилась в Telegram-канале Офиса президента.

В первом сообщении сотрудниками Офиса президента была допущена ошибка в имени президента Турции.

У Зеленского оконфузились с именем президента Турции: фото

Скриншот публикации

Во втором тексте, где сообщается, что встреча между президентом Украины и президентом Турции уже началась, имя было уже указано без ошибки.

У Зеленского оконфузились с именем президента Турции: фото

Скриншот публикации

Стоит отметить, что это не первый конфуз работников Офиса президента. Работники пресс-службы неоднократно ошибались и это вызывало бурную реакцию общественности.

Так, в начале января, в аккаунте президента Зеленского в Twitter, был написан пост с географической ошибкой. В англоязычной версии сотрудники Офиса написали название Канады неправильно.

А ранее работников пресс-службы обвинили в том, что они без разрешения использовали уникальный шрифт каллиграфа Чебаныка. На это обратила внимание дочь знаменитого художника и опубликовала фотодоказательства.

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