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У Зеленского снова оконфузились из-за Канады (фото)

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 08:45
У Зеленского снова оконфузились из-за Канады (фото)
У Зеленского оконфузились из-за Канады (Коллаж РБК-Украина)

В аккаунте президента Украины снова географическая ошибка

В аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в Twitter снова написали пост с географической ошибкой. В англоязычной версии поста, который появился поздно вечером 9 января, вместо Canada было написано Canadia.

На странице президента Украины Владимира Зеленского разместили текст с обращением к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо по поводу авиакатастрофы в Иране.

"Спасибо Джастину Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании катастрофы самолета в Иране. Для наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канады, которые погибли в этой катастрофе", - сказано в записи Зеленского.

У Зеленского снова оконфузились из-за Канады (фото)Однако название страны было написано неправильно и это вызвало волну возмущения у пользователей из Канады. Они моментально отреагировали в комментариях и указали, как правильно пишется название их страны.

Текст с ошибкой исправили только через полтора часа. Предыдущий пост удалили, а вместо него опубликовали новый.

У Зеленского снова оконфузились из-за Канады (фото)Стоит отметить, что слово "Канадия" используется в качестве шуточного названия или в сатирических текстах.

Это не первый конфуз в аккаунтах президента Зеленского, который связан именно с Канадой. Летом 2019 в пресс-службе президента опубликовали анонс визита в Канаду, где указали столицей страны Торонто, а не Оттаву.

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