Офис Зеленского снова угодил в скандал: в чем дело (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

У Зеленского использовали без разрешения уникальный шрифт каллиграфа Чебаныка

Офис президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в использовании стилистики работ каллиграфа и лауреата Шевченковской премии Василия Чебаныка без его разрешения. На такое "заимствование" обратила внимание дочь художника Вероника Чебанык. Также она опубликовала на своей странице в Facebook соответствующие фотодоказательства.

Отмечается, что в поздравительном бланке от главы государства по случаю Дня рыбака был взят шрифт профессора. Однако без позволения автора и без лицензии.

"...Откуда лицензия на шрифт, мальчики? Видимо такое не слышали...

Интереснее и интереснее. Шрифтовая основа действительно Василия Яковлевича, но такой надписи он не делал, переработано на свой лад, не очень удачно, по экспертным выводам самого Василия Яковлевича делал шрифтовик, свои идеи воплотил не посоветовавшись с автором (интересно знать кто он), что обычно извращает саму идею шрифта", - написала она.

Фото: facebook.com/veronika.chebanik

Сам каллиграф негативно оценил обработку его шрифта.

"К сожалению, это не слизывание, а перешивание из моих букв на "улучшение", и в наборе каша с ранней "гражданки"... Кстати, в моих доработках есть несколько логотипов "ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ" отдельно и на удостоверении Президент Украины, может убедиться", - передала слова своего отца Вероника Чебанык.

Василий Чебанык и его дочь Вероника Чебанык (Фото: facebook.com/veronika.chebanik)

Василий Яковлевич Чебанык родом из Черновицкой области. Профессор работает в области книжной графики, искусства шрифта, интролигации. Является оригинальным интерпретатором образов литературной классики, воплощаемых средствами гравюры на пластике и офорте.

Завкафедрой графического дизайна Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины.

Василий Чебанык (Фото: facebook.com/chebanik)

Пользователи сети отреагировали на такое "заимствование" и принялись живо обсуждать вопрос. Также звучат призывы обратиться в суд.

А как оно вообще к ним попало? Опять с "открытых источников"?

Можно подавать в суд;

Это когда "простота" и "воровство" никак не определятся, что же из них хуже...

Кстати АП от Порошенко отреагировала и подрядчики выплатили компенсацию. Вот и увидим разницу;

Людям в последнее время - словно порчу наслали. То на новых купюрах в 1000 грн украденный шрифт, утром читаю сообщение иллюстраторки - собственницы бренда "Гуся", что в очередной раз мало того что используют без разрешения персонаж, да еще и огрызаются на замечания. А тут такое в администрации новоизбранного... Вот поэтому у нас все так и получается. Последствия советской парадигмы: "все колхозное - все мое";

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в начале июля пресс-служба президента Владимира Зеленского оконфузилась, перепутав в анонсе на сайте столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

Также мы писали о том, что недавно Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".

Добавим, что около месяца назад заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование об идентичности фрагментов выступления Владимира Зеленского в Брюсселе и выступлении Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".