Без комментариев: Instagram Офиса Зеленского перестал "слушать" украинцев

Офис президента Зеленского в Instagram скрыл комментарии (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Instagram Офиса президента Зеленского "снесли" все комментарии

На странице Офиса президента Владимира Зеленского в Instagram отключили функцию оставлять комментарии под публикациями.

Крайний пост 20 января об участии главы государства в мероприятиях по почтению памяти погибших воинов и встрече с семьями бойцов теперь остался без комментов подписчиков.

Офис президента Зеленского в Instagram скрыл комментарии (Фото: скрин instagram.com/op_ukraine)

Как отметил медиаэксперт Виталий Мороз, все предыдущие комментарии пользователей также были скрыты.

Instagram ОПУ отключил функцию писать комментарии (Фото: скрин поста facebook.com/vitaliy.moroz)

В то же время на профиле самого Зеленского в Instagram возможность комментировать остается.

Фото: скрин instagram.com/zelenskiy_official

Добавим также, что ограничения не коснулись также и Facebook-страничку Офиса президента Украины.

В настоящее время не ясно, почему снесли коменты в профиле ОПУ в Instagram и сколько времени займут "санитарные работы". При этом пользователи сети принялись живо дискутировать на тему, подозревая, что причиной могла стать масса негативных комментов.

Офис президента Зеленского в Instagram скрыл комментарии (Фото: скрин комментариев facebook.com/vitaliy.moroz)

Как скрыть комментарии в Instagram

В параметрах аккаунта в Настройках в разделе Комментарии можно закрыть все комментарии или от конкретных аккаунтов.

Можно включить автоматический фильтр для блокировки негатива, о вас лично и вашей внешности.

При помощи ручного фильтра можно ввести конкретные слова, комментарии с которыми будут скрыты всегда.

Когда включите фильтр, старые комментарии, под него попадающие, тоже будут отключены. Восстановление комментов происходит при отключении фильтра.