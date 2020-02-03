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У Зеленського осоромилися з ім'ям президента Туреччини: фото

STYLERЖиття    03.02.2020 - 17:08
У Зеленського осоромилися з ім'ям президента Туреччини: фото
У Зеленського знову осоромилися (Колаж РБК-Україна)

Офіс президента України написав ім'я президента Туреччини з помилкою

Офіс президента Володимира Зеленського осоромився при написанні імені президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана у своєму офіційному Telegram-каналі.

В Україні проходить візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна. Також запланована зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Інформація про офіційну церемонію зустрічі з'явилася в Telegram-каналі Офісу президента.

У першому повідомленні співробітниками Офісу президента була допущена помилка в імені президента Туреччини.

У Зеленського осоромилися з ім'ям президента Туреччини: фото

Скріншот публікації

У другому тексті, де повідомляється, що зустріч між президентом України та президентом Туреччини вже почалася, ім'я вже було зазначено без помилки.

У Зеленського осоромилися з ім'ям президента Туреччини: фото

Скріншот публікації

Варто відзначити, що це не перший конфуз працівників Офісу президента. Працівники прес-служби неодноразово помилялися і це викликало бурхливу реакцію громадськості.

Так, на початку січня, у пості президента Зеленського в Twitter, був написаний пост з географічною помилкою. В англомовній версії співробітники Офісу написали назву Канади неправильно.

А раніше працівників прес-служби звинуватили в тому, що вони без дозволу використовували унікальний шрифт каліграфа Чебаника. На це звернула увагу дочка знаменитого художника та опублікувала фотодокази.

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