З'явився календар вихідних і робочих грудня 2022: чи будемо додатково відпочивати
Грудень - по-особливому святковий місяць, а цьогоріч після дозволу святкувати Різдво 25 грудня, кінець зими стане ще святковішим.
Чи будемо ми доддатково відпочивати на Різдво, які визначні дати нас чекають - читайте нижче в матеріалі Styler.
Чи буде 25 грудня додатковий вихідний
З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем. Цього року це неділя, а згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами мають бути додатковими вихідними днями.
На жаль, у 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від 8-го березня. Наразі воєнний стан втретє продовжили на 90 днів до 21-го листопада. Якщо його знову пролонгують, то додаткового вихідного 26 грудня не буде.
Скільки вихідних і робочих днів нас чекає
В грудні 2022 усього 31 календарний день, з яких 22 дня - робочих і 9 вихідних (без урахування додаткового вихідного після 26 грудня).
Вихідними стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 грудня.
Всі свята грудня 2022
1 грудня - Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури.
2 грудня - Міжнародний день боротьби зa відміну рабства.
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю.
4 грудня - День обіймів; Введення в Храм Пресвятої Богородиці.
5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку.
6 грудня - День Збройних Сил України.
7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування; День Святої великомучениці Катерини
9 грудня - Міжнародний день боротьби пpоти корупції.
10 грудня - День прав людини.
11 грудня - Міжнародний день гір.
12 грудня - День Сухопутних військ Збройниx Сил України
13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення; День Святого апостола Андрія Первозванного.
14 грудня - День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
15 грудня - День працівників суду.
17 грудня - Дeнь працівника державної виконавчої служби; День Святої Варвари.
18 грудня - Міжнародний день мігрантів.
19 грудня - День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй; День адвокатури; День Святого Миколая Чудотворця.
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей.
22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України
24 грудня - День працівників архівних установ.
25 грудня - Різдво Христове.
Раніше ми писали, коли в Україні Великдень, Трійця, Вербна неділя у 2023-му році.
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