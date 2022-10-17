Великдень, Трійця, Вербна неділя: дати великих перехідних свят у 2023 році
У православному календарі існує система дванадесятих свят - таких важливих дат дванадцять. Вони мають головне значення після Великодня - найбільшого свята.
Коли у 2023-му році українці святкуватимуть Великдень, Трійцю та інші важливі дати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Ці свята поділяються на неперехідні, тобто ті, що мають фіксовану дату, і на перехідні, тобто ті, дата святкування яких прив'язана до Великоднього циклу.
Список дванадесятих свят:
- Різдво Христове - 7 січня;
- Хрещення Господнє (Богоявлення, Водохреща) - 19 січня;
- Стрітення Господнє - 15 лютого;
- Благовіщення - 7 квітня;
- Вхід Господній до Єрусалиму - неділя перед Великоднем (Вербна неділя) - перехідне;
- Вознесіння Господнє - 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;
- День Святої Трійці (П'ятидесятниця, Сошестя Святого Духа) - 50-й день після Великодня, неділя - перехідне;
- Преображення Господнє, також Спас - 19 серпня;
- Успіння Пресвятої Богородиці - 28 серпня;
- Різдво Пресвятої Богородиці - 21 вересня;
- Воздвиження Хреста Господнього - 27 вересня;
- Уведення в храм Пресвятої Богородиці - 4 грудня.
Дати перехідних свят
Великдень - найбільше православне свято з рухомою датою. 2023 року він відзначатиметься 16 квітня.
Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму, - за тиждень до Великодня, тобто 9 квітня.
Вознесіння у 2023-му році відзначимо 25 травня.
Трійця, або П'ятидесятниця, відзначається 4 червня.
У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.
Як вирахувати дату Великодня самостійно
Для цього в нагоді стане місячний календар. Якщо ви знаєте дату першої повні після весняного рівнодення 21 березня, то зможете вирахувати, коли святкувати велике Воскресіння. Відрахуйте тиждень після повного місяця - неділя цього тижня і буде дата Великодня.
2023-го року у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.
Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.
Дати православного Великодня до 2030 року
- Великдень 2024 - 5 травня
- Великдень 2025 - 20 квітня
- Великдень 2026 - 12 квітня
- Великдень 2027 - 2 травня
- Великдень 2028 - 16 квітня
- Великдень 2029 - 8 квітня
- Великдень 2030 - 28 квітня
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