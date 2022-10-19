Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня: що відомо

Суперечки про те, коли святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня, не вщухають уже кілька років. 25 грудня відзначають Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарем, а 7 січня - за юліанським календарем. І варто зазначити, що у грудні Різдво святкують більшість країн Європи, а 7 січня – відзначають у Росії та ще у кількох країнах.

Чи проводитимуть у 2022 році служби у храмах 25 грудня - читайте у матеріалі нижче.

Де святкують Різдво 7 січня

З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем. Цього дня відзначають Різдво у багатьох країнах Європи, зокрема велика частина автокефальних церков, Вселенський Патріархат (крім Афона), Римська церква, більшість протестантських церков, православні церкви у Греції, Румунії, Болгарії, на Кіпрі, Албанії, Чехії, Словаччині та у США.

А ось 7 січня Різдво відзначають у Московському Патріархаті, у Сербії, у деяких церквах Грузії, Греції, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Польщі. А ще донедавна відзначали у Православній церкві України (ПЦУ) та Греко-католицькій церкві України (ГКЦУ).

Варто зазначити, що вперше дата народження Ісуса Христа згадувалась у Хронографі 354 року Діонісія Філокалюса і ця дата – 25 грудня. У документах було зазначено, що ця дата була святковою літургією у Римі, яка проводилася з 336 року. Чи була ця дата раніше – невідомо, джерела не збереглися. На Ефеському церковному соборі 431 року було ухвалено рішення відзначати Різдво Христове 25 грудня.

Дата 7 січня з'явилася набагато пізніше – історики вирішили, що по історичних документах неправильно порахували дату народження Ісуса Христа.

Що змінилося у 2022 році

Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня - якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

"Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання віруючих, як виняток, дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. здійснити богослужіння за образом свята Різдва Христового з наступним поданням через єпархіальні управління до Київської Митрополії письмової інформації богослужіння. У разі здійснення такого богослужіння його учасники у цей день звільняються від обмежень посту", - сказано в повідомленні.

Це не означає, що ПЦУ готова повністю перейти на святкування Різдва 25 грудня і, як зазначав раніше митрополит Єпіфаній, суспільство ще не готове до такого кроку. Однак це важлива зміна, яка наблизить суспільство до переходу.

Варто зазначити, що в Україні Різдво за юліанським календарем (7 січня) відзначають у ПЦУ (Українська православна церква) та УГКЦ (Українська греко-католицька церква).

Більшість парафіян УГКЦ живе у західних областях України, у Києві, ще вона представлена у Донецькій, Харківській, Одеській областях та Криму.