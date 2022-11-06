Появился календарь выходных и рабочих декабря 2022: будем ли дополнительно отдыхать

Декабрь – по-особому праздничный месяц, а в этом году после разрешения праздновать Рождество 25 декабря , конец зимы станет еще более праздничным.

Будем ли мы дополнительно отдыхать на Рождество, какие выдающиеся даты нас ждут – читайте ниже в материале Styler.

Будет ли 25 декабря дополнительный выходной

С 2017 25 декабря в Украине стало официальным выходным днем. В этом году это воскресенье, а согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам должны быть дополнительными выходными днями.

К сожалению, в 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с 8 марта. В настоящее время военное положение третий раз продлили на 90 дней до 21 ноября. Если его снова пролонгируют, то дополнительного выходного 26 декабря не будет.

Сколько выходных и рабочих дней нас ждет

В декабре 2022 года всего 31 календарный день, из которых 22 дня – рабочих и 9 выходных (без учета дополнительного выходного после 26 декабря).

Выходными станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 декабря.

Все праздники декабря 2022

1 декабря – Всемирный день борьбы пpоты СПИДа; День работников прокуратуры.

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.

4 декабря – День объятий; Введение в Храм Пресвятой Богородицы.

5 декабря – День работников статистики; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления; День Святой великомученицы Екатерины

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.

10 декабря – День прав человека.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

13 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания; День Святого апостола Андрея Первозванного.

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

15 декабря – День работников суда.

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы; День Святой Варвары.

18 декабря – Международный день мигрантов.

19 декабря – День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций; День адвокатуры; День Святого Николая Чудотворца.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

22 декабря – День энергетика; День дипломатической службы Украины

24 декабря – День работников архивных учреждений.

25 декабря – Рождество Христово.