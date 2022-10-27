Дивакуваті, незвичні й цікаві свята, які відзначають у листопаді. Ви будете здивовані

Чого тільки люди не відзначають... Окрім офіційних державних свят, які ми всі знаємо, існує дуже багато приводів, як не підняти чарку, так просто усміхнутися. Наприклад, ви знали, що існує День зубочистки, чи День людини, яка їсть над раковиною?

Про які ще чудернацькі, дивакуваті й цікаві свята ви можете й не здогадуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.

1 листопада, вівторок - Мовембер. Традиція з Австралії. Чоловіки упродовж місяця відрощують вуса і роблять пожертвування на вивчення і боротьбу з раком простати та іншими чоловічими хворобами.

2 листопада, середа - День пошуку кіл. Святкують цей день челенджем зі спостережливості. Слід шукати обрис кола чи круга в усьому, що вас оточує. Ви можете влаштувати змагання: засікти час і порахувати всі предмети й обриси, схожі на круг чи коло.

3 листопада, четвер - День, коли чоловіки готують обід, який відзначають в перший четвер листопада.

4 листопада, п’ятниця - День здорового глузду. Це свято прагматиків і раціоналістів.

6 листопада, неділя - День нульових завдань. Відзначають в першу неділю листопада. В цей день треба максимально розслабитися, забувши про щоденні завданні і викинувши календар.

7 листопада, понеділок - День якісної роботи. Проводять у перший понеділок листопада. Був створений з метою спонукати претендентів мислити нестандартно і зосередитися на отриманні і якісному виконанні роботи.

8 листопада, вівторок - День людини, яку вважають нездатною до навчання. Також Dunce Day - на честь середньовічного вченого Іоанна Дунса Скота з Шотландії, який помер 8 листопада 1308 року. Він вважав, що капелюхи у формі конуса збільшують навчальний потенціал.

9 листопада, середа - День "Хаос ніколи не вмирає". В це свято варто задуматися всерйоз над теорією Хаосу.

10 листопада, четвер - День незабудки. Він спрямований на те, щоб змінити ставлення людей до ветеранів-інвалідів та допомогти людям, які втратили пам'ять, знову згадати.

11 листопада, п’ятниця - Всесвітній день оригамі. Відсвяткуйте цей день творчо, складіть фігурки з гарного кольорового паперу або ж дізнайте більше про це мистецтво.

13 листопада, неділя - День Седі Хокінс. Свято, що виникло з мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х років. Влаштовуються доганялки і, якщо дівчина зловить хлопця, він повинен одружитися з нею.

14 листопада, понеділок - День "Розслабся і сяй". Це день миру та надії, який нагадує нам, що незалежно від того, що відбувається, нам потрібно зосередитись на всьому хорошому, що є в житті.

16 листопада, середа - Всесвітній День ґудзиків. Свято придумало американське Національне товариство ґудзика в середині ХХ століття. Він став частиною декору одягу - а потім і предметом колекціонування. Чому б не дослідити історію появи цієї фурнітури або не почати колекціонувати ґудзики.

17 листопада, четвер - День екскурсії. Підіть в похід чи дослідіть незвичні міста свого міста (країни).

19 листопада, субота - Всесвітній день туалету. Цікаво, що з 2001 року у світі існує Всесвітня туалетна організація. Вона проводить міжнародні конференції, на яких туалетні асоціації з багатьох країн світу обговорюють питання розвитку туалетної справи.

20 листопада, неділя - День абсурду. Святкується з тим, щоби нагадати людям про здоровий глузд і сприяти тому, аби абсурду в нашому житті не більшало, а меншало.

21 листопада, понеділок - День без музики. Це захід, організований Біллом Драммондом, щоб привернути увагу до здешевлення музики як виду мистецтва через її бездумне та повсюдне використання в сучасному суспільстві.

22 листопада, вівторок - День прогулянки на автомобілі. Відправтеся в подорож, якщо є така можливість. Наодинці або всією родиною.

23 листопада, середа - День Фібоначчі. Математичні ідеї, до яких приводить послідовність Леонардо Фібоначчі, немов золотий, вже давно цінуються за їхню чарівність і красу. Фібоначчі був першим великим математиком середньовічної Європи.

24 листопада, четвер - День свого унікального таланту. Це свято вшановує унікальні та незвичайні таланти, закликає людей шукати власний і розвивати його. А святкувати День таланту заведено так: люди влаштовують демонстрацію свого таланту: вдома, на роботі, на спеціальних шоу.

25 листопада, п’ятниця - День людини, яка їсть над раковиною в США (Відзначають наступного дня після Дня подяки). "Sinkie" (від sink, раковина) - це людина, яка іноді обідає над кухонною раковиною. Sinkie Day збігається з Чорною п'ятницею, тому що багато людей в цей день поспішають і швидко перекушують над раковиною, щоб не кришити на підлогу.

27 листопада, неділя - День завоювання друзів. Це, власне, день народження Дейла Карнегі, автора книжки "Як здобувати друзів і впливати на людей". Цей американський оратор добився успіху, розробивши правила ділового та побутового спілкування, завдяки якому людина здатна порозумітися з будь-ким, сподобатися, запобігти конфлікту й добитися, аби люди робили те, про що вона їх просить.

28 листопада, понеділок - День "Зроби свою власну голову". Він дуже популярний у початкових школах та на уроках малювання. У класі ви можете зробити свою голову, наприклад, з пластиліну, пап'є-маше, або намалювати.

29 листопада, вівторок - День зубочистки. Цей день є нагадування про те, що гігієна ротової порожнини - дуже важлива.

30 листопада, середа - День свійських тварин. Коти, собаки, папужки, рибки, хом’ячки… А ще корови, свині, вівці, коні, кози… Свято, започатковане екологами 1931 року, набуло популярності в багатьох країнах світу, вшановує всіх одомашнених людиною тварин.