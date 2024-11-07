Вагітна дружина Позитива вразила сміливими кадрами у сукні з цікавим акцентом

Так, Юлія з'явилася на фото в незвичній сукні темно-фіолетового відтінку з об'ємними елементами з тканини, які нагадували бутони квітів.

Родзинка вбрання була в тому, що він відкривав її округлий живіт - судячи з усього фотосесію вирішили робити на пізніх термінах вагітності.

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Фотограф, яка робила цю зйомку для дружини Позитива, розповіла під публікацією, як така ідея народилася.

"Юльчику, пам'ятаєш наше перше листування в липні?

- Було вже багато цікавого. Чи можемо щось нове придумати?

- Ні слова більше. Я знаю, що ми пошиємо для тебе!", - зазначила вона.

Так і народилася ідея пошита незвичну сукню, щоб підкреслити індивідуальність та елегантність Сахневич.

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували у мережі

Фоловери танцівниці відразу почали коментувати оригінальний образ і шикарні фото, поставивши величезну кількість смайликів-вогників і сердечок.

"Неймовірна"

"Вау! Які відтінки"

"Дуже красиво".

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про Юлію Сахневич

Сахневич кілька разів брала участь у проекті "Танці зі зірками". У 2018 році вона танцювала з актором Павлом Вишняковим. Тоді він робив неоднозначні заяви і пару підозрювали в романі.

Наступного року дівчина знову взяла участь у талант-шоу - цього разу вона танцювала з ресторатором та телеведучим Даніелем Салемом, який зараз захищає нашу країну на фронті. Пара залишила проект задовго до фіналу.

У 2020 році Сахневич вийшла на паркет "Танці зі зірками" з Позитивом. Однак на той момент він ще був одружений, і пара заперечувала чутки про можливий роман.

Позитив та Сахневич на проекті у 2020 році (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про відносини Юлії Сахневич та Позитива

З 2013 по 2021 рік Позитив був одружений на дизайнерці та власниці бренду Annсhoo Анні Андрійчук-Завгородній.

Після розлучення він довгий час приховував свої стосунки, а розсекретив їх лише восени 2022 року. Але тоді не сказав, що зустрічається із Юлією Сахневич.

Лише навесні 2024 року Позитив освідчився дівчині в коханні, а потім стало відомо, що вони вже давно одружені.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)