Беременная жена Позитива поразила смелыми кадрами в платье с интересным акцентом

Так, Юлия предстала на фото в необычном платье в пол темно-фиолетового оттенка с объемными элементами из ткани, напоминающие бутоны цветов.

Изюминка наряда была в том, что он приоткрывал ее округлившийся живот - судя по всему фотосессию решили делать на поздних сроках беременности.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Фотограф, которая делала эту съемку для жены Позитива, рассказала под публикацией, как родилась такая идея.

"Юльчик, помнишь нашу первую переписку в июле?

- Было уже много интересного. Можем что-нибудь новое придумать?

- Ни слова больше. Я знаю что мы пошьем для тебя!", - отметила она.

Так и родилась идея пошить необычное платье, чтобы подчеркнуть индивидуальность и элегантность Сахневич.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Фолловеры танцовщицы тут же принялись комментировать оригинальный образ и шикарные фото, поставив огромное количество смайликов-огоньков и сердечек:

"Невероятная"

"Вау! Какие оттенки"

"Очень красиво".

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно о Юлии Сахневич

Сахневич несколько раз принимала участие в проекте "Танці з зірками". В 2018 году она танцевала с актером Павлом Вишняковым. Тогда он делал неоднозначные заявления, и пару подозревали в романе.

В следующем году девушка снова приняла участие в талант-шоу - на этот раз она танцевала с ресторатором и телеведущим Даниэлем Салемом, который сейчас защищает нашу страну на фронте. Пара покинула проект задолго до финала.

В 2020 году Сахневич вышла на паркет "Танці з зірками" с Позитивом. Однако на тот момент он еще был женат, и пара отрицала слухи о возможном романе.

Позитив и Сахневич на проекте в 2020 году (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

С 2013 по 2021 год Позитив был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней.

После развода он долгое время скрывал свои отношения, а рассекретил их только осенью 2022 года. Но тогда не сказал, что встречается с Юлией Сахневич.

Только весной 2024 года Позитив признался девушке в любви, а затем стало известно, что они уже давно женаты.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)