Умер солист Одесской оперы: был одним из лучших басов Украины
В понедельник, 15 февраля, в возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся оперный певец, народный артист Украины Анатолий Бойко. Он до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом.
О смерти Анатолия сообщил Одесский национальный академический театр оперы и балета на своей странице в Facebook.
Он родился в 1945 году. Его мать была ведущей певицей. В 16 лет профессор консерватории Константин Пигров услышал юного парня, после чего его приняли в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение.
После учебы Бойко пошел служить в армию, он служил в ансамбле песни и пляски Одесского военного округа. После армии продолжил заниматься вокалом в Одесской консерватории. Он занимался у извечного педагога Ольги Благовидовой.
Анатолий Бойко (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)
С 1972 года Анатолий был солистом Одесского театра оперы и балета. За более чем 40 лет Анатолий Иванович выполнил все ведущие басовые партии: Феррандо ("Трубадур"), Борис ("Борис Годунов"), Иван Хованский ("Хованщина"), Кончак и Галицкий ("Князь Игорь"), и др.
В том же году он стал обладателем первой премии Всесоюзного конкурса вокалистов им. Михаила Глинки. В 1974 году был лауреатом ІІІ премии международного конкурса им. Петра Чайковского. Также был лауреатом ряда других престижных конкурсов.
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