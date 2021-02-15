Помер соліст Одеської опери: був одним з найкращих басів України

У понеділок, 15 лютого, у віці 75 років пішов з життя видатний оперний співак, народний артист України Анатолій Бойко. Він до останнього продовжував вірно служити мистецтву, радуючи публіку своїм блискучим талантом.

Про смерть Анатолія повідомив Одеський національний академічний театр опери і балету на своїй сторінці в Facebook .

Він народився в 1945 році. Його мати була провідною співачкою. У 16 років професор консерваторії Костянтин Пігров почув юного хлопця, після чого його прийняли до музичного училища на диригентсько-хорове відділення.

Після навчання Бойко пішов служити в армію, він служив в ансамблі пісні і танцю Одеського військового округу. Після армії продовжив займатися вокалом в Одеській консерваторії. Він займався в одвічного педагога Ольги Благовидової.

Анатолій Бойко (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)

З 1972 року Анатолій був солістом Одеського театру опери та балету. За більш ніж 40 років Анатолій Іванович виконав всі провідні басові партії: Феррандо ("Трубадур"), Борис ("Борис Годунов"), Іван Хованський ("Хованщина"), Кончак і Галицький ("Князь Ігор"), та ін

У тому ж році він став володарем першої премії Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. Михайла Глінки. У 1974 році був лауреатом ІІІ премії міжнародного конкурсу ім. Петра Чайковського. Також був лауреатом низки інших престижних конкурсів.