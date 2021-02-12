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Умер легендарный музыкант Чик Кориа: был обладателем 23 премий "Грэмми"

Новина українською → США, Пятница 12 февраля 2021 00:27
Умер легендарный музыкант Чик Кориа: был обладателем 23 премий "Грэмми" Чик Кориа (фото: facebook.com/chickcorea)
Автор: Роман Мирончук

Чик Кориа скончался 9 февраля в возрасте 79 лет от редкой формы рака, которая была обнаружена у великого джазового музыканта совсем недавно. За свою жизнь он был удостоен 23 премий "Грэмми" и номинировался более 60 раз.

О смерти музыканта сообщили на его официальной странице в Facebook.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", - говорится в сообщении.

Чик Кориа был американским джазовым композитором, клавишником, руководителем оркестра и иногда перкуссионистом. Его композиции "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" и "Windows" широко признаны джазовыми стандартами.

Умер легендарный музыкант Чик Кориа: был обладателем 23 премий &quot;Грэмми&quot;

Чик Кориа (фото: facebook.com/chickcorea)

Как участник группы Майлза Дэвиса в конце 1960-х он участвовал в зарождении такого жанра музыки как джазовый фьюжн. В 1970-х он сформировал группу Return to Forever.

Наряду с Херби Хэнкоком, МакКоем Тайнером, Китом Джарреттом и Биллом Эвансом он считается одним из основных фортепианных голосов, появившихся в джазе в эпоху после Джона Колтрейна.

Кориа продолжал сотрудничать с разными музыкантами и исследовать различные музыкальные стили на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Он также был известен сбором средств для ряда социальных проектов.

Чик Кориа - Spain (видео: YouTube)

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