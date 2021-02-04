Умер звезда шоу "Україна має талант": сгорел, как огонь

Петр Сказкив (фото: facebook.com/petro.tsymbal.1)

Сегодня, 4 февраля, скончался известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, который прославился после участия в шоу "Україна має талант" 7 сезона. Тогда его выступление поразило многих.

О смерти музыканта рассказала предпринимательница Наталья Кульчицкая на своей странице в Facebook. После этого о трагической новости также сообщил музыкант Сашко Положинский.

"Сгорел, как тот огонь", - написал артист.

Петр болел раком. О своем страшном диагнозе он узнал в конце 2020 года. В декабре он рассказал, что полтора месяца назад попал в больницу с пневмонией, и там ему сообщили, что у него плоскоклеточный рак легких G2.

Петр Сказкив (фото: facebook.com/petro.tsymbal.1)

Он просил о финансовой помощи и ему ее оказали. Музыкант поблагодарил в сети всех за поддержку, а также отметил, что это дает ему безграничную энергию. Также поделился со своими подписчиками тем, что как оказалось есть методы лечения с последними стадиями болезни.

Петр Сказкив родился в 1987 году в Ворохте Ивано-Франковской области, где и все это время проживал. Играть на цимбалах его научил отец. Популярность ему принесло участие в шоу "Україна має талант" в 2015 году. Тогда он смог дойти до финала шоу.

Петр Сказкив в "Україна має талант" 7 сезон (видео: YouTube)

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