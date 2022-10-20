Україна ввела санкції проти Лорак, Тодоренко і Повалій. Хто ще у списку

Українські співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій, а також екс-ведуча Регіна Тодоренко - які проживають у країні-агресорці РФ і активно будують там кар'єру - потрапили до списку санкцій РНБО щодо 2507 фіз- та 1374 юросіб. Йдеться про громадян України, РФ та Білорусі. Обмеження вже запрацювали.

Окрім представників шоу-бізнесу, а також відомих пропагандистів, під санкції потрапили колаборанти, політики, представники силових структур та олігархи зі списку Forbes та їхнього оточення.

Персональні спеціальні та економічні обмеження введені проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримують режим російського диктатора Володимира Путіна.

У прес-службі міністерства економіки України 20 жовтня уточнюють, що сьогодні президентом введено в дію "дуже потужні санкції проти ворогів нашої держави".

"І ми не зупиняємось на цьому. Вже завтра МРГ розгляне чергові пакети пропозицій. Серед яких ті, на які українці вже певний час дуже очікують... Агресор і ті, хто йому допомагає, будуть покарані", - зазначила міністр Юлія Свириденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Ясинський про Ані Лорак, Тодоренко та інших зрадників України: "Не знають, що і як їм робити"

Хто у списку санкцій

діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова;

відомий як "гаманець Путіна" бізнесмен Сергій Ролдугін;

засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин та його син;

діти та дружина речника Кремля Пєскова. Представники регіональних еліт та влади рф;

засновник та акціонер Альфа-груп Михайло Фрідман;

олігархи Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші;

представники духовенства, зокрема Володимир Гундяєв (патріарх РПЦ Кіріл);

артисти та пропагандисти Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Сергій Безруков, Іван Охлобистін та Володимир Машков та ін. Зокрема й громадяни України Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Ані Лорак;

колаборанти Володимир Сальдо, Євген Балицький та інші;

чиновники держкорпорацій, представників вищого керівного складу збройних сил РФ, зокрема проти командувача Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергія Суровікіна та "маріупольського м'ясника" Михайла Мізінцева;

представники окупаційних адміністрацій та глави незаконних збройних формувань у Криму та ОРДЛО;

посадові особи та воєначальники Білорусі, зокрема міністр оборони Віктор Хрєнін, держсекретар Ради безпеки Олександр Вольфович, командири в/ч, які сприяли обстрілу України.

Також указом №726 санкції запроваджено проти ключових системотвірних підприємств, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер. Так, у переліку фігурують "Алроса", "Татнєфть" та "Татойл", підприємства групи "Лукойл", авіакомпанії та аеропорти, "Альфа-Банк" (Росія), компанії, пов'язані зі "Сбербанком Росії", "ВТБ Банком", російський "АШАН", "Данон Росія", "Російський фонд прямих інвестицій", "Ростелеком", "Росдержстрах" та інші.

Як Лорак, Тодоренко та Повалій проявили себе після 24 лютого

Ані Лорак не стала засуджувати повномасштабну військову агресію РФ проти України, а пише в соцмережах заклики "зупинити війну", уникаючи прямо вказувати бік, до кого звертається.

Співачка скасувала заплановані на весну концерти в РФ, а також, звичайно, в Україні. Однак зібралася виступати восени в Європі - на афішах називаючи себе "найтитулованішою співачкою в Україні". Але це їй не допомогло і концерти почали масово скасовувати.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Одеситка Регіна Тодоренко спочатку висловилася проти війни, показала дітей в бомбосховищах і трохи погорювала. Але потім заявила, що через "різні погляди" з чоловіком-москвичем Владом Топаловим не хоче псувати з ним стосунки.

Згодом екс-ведуча Орла і Решки заспівала на російському льодовому шоу на стадіоні "Лужники" в Москві. Щоправда, вона перервала ненадовго мовчання, коли стало відомо про загибель її екс-коханого в Бучі. Тепер вагітна Тодоренко продовжує мовчати про війну.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Співачка та екс-"регіоналка" Таїсія Повалій мовчала з 24 лютого, а потім, 16 квітня була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".

Потім вона 9 травня розважала російських генералів на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками. Артистка заспівала воєначальникам окупаційної армії українську "Пісню про рушник".

Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)