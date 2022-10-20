Украина ввела санкции против Лорак, Тодоренко и Повалий. Кто еще в списке

Украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, а также экс-ведущая Регина Тодоренко - которые проживают в стране-агрессоре РФ и активно строят там карьеру - попали в санкционный список СНБО в отношении 2507 физ- и 1374 юрлиц. Речь идет о гражданах Украины, РФ и Беларуси. Ограничения уже заработали.

Кроме представителей шоу-бизнеса, а также известных пропагандистов, под санкции попали коллаборанты, политики, представители силовых структур и олигархи из списка Forbes и их окружения.

Персональные специальные и экономические ограничения введены против лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим российского диктатора Владимира Путина.

В пресс-службе министерства экономики Украины 20 октября уточняют, что сегодня президентом введены в действие "очень мощные санкции против врагов нашего государства".

"И мы не останавливаемся на этом. Уже завтра МРГ рассмотрит очередные пакеты предложений. Среди которых те, которых украинцы уже некоторое время очень ожидают... Агрессор и те, кто ему помогает, будут наказаны", - отметила министр Юлия Свириденко.

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Кто в санкционном списке

дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова;

известный как "кошелек путина" бизнесмен Сергей Ролдугин;

основатель ЧИК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сын;

дети и жена спикера Кремля Пескова. Представители региональных и властей России;

основатель и акционер Альфа-групп Михаил Фридман;

олигархи Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Аркадий и Борис Ротенберги, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Юрий Ковальчук и другие;

представители духовенства, в частности, Владимир Гундяев (патриарх РПЦ Кирилл);

артисты и пропагандисты Ольга Скабеева, Захар Прилепин, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин и Владимир Машков. В том числе и граждане Украины Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак;

коллаборанты Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и другие;

чиновники госкорпораций, представителей высшего руководящего состава вооруженных сил РФ, в частности против командующего Объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина и "мариупольского мясника" Михаила Мизинцева;

представители оккупационных администраций и главари незаконных вооруженных формировани в Крыму и ОРДЛО;

должностные лица и военачальники Беларуси, в частности министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, командиры в/ч, которые способствовали обстрелам Украины.

Также указом №726 санкции введены против ключевых системообразующих предприятий, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер. Так, в перечне фигурируют "Алроса", "Татнефть" и "Татойл", предприятия группы "Лукойл", авиакомпании и аэропорты, "Альфа-Банк" (Россия), компании, связанные со "Сбербанком России", "ВТБ Банком", российский "АШН", "Данон Россия", "Российский фонд прямых инвестиций", "Ростелеком", "Росгосстрах" и другие.

Как Лорак, Тодоренко и Повалий проявили себя после 24 февраля

Ани Лорак не стала осуждать полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, а пишет в соцсетях призывы "остановить войну", избегая прямо указывать сторону, к кому обращается.

Певица отменила запланированные на весну концерты в РФ, а также, конечно, в Украине. Однако собралась выступать осенью в Европе - на афишах называя себя "самой титулованной певицей в Украине". Но это ей не помогло и концерты начали массово отменять.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Одесситка Регина Тодоренко сначала высказалась против войны, показала детей в бомбоубежищах и немного погоревала. Но потом заявила, что из-за "разных взглядов" с мужем-москвичом Владом Топаловым не хочет портить с ним отношения.

Впоследствии экс-ведущая Орла и Решки спела на российском ледовом шоу на стадионе "Лужники" в Москве. Правда, она прервала ненадолго молчание, когда стало известно о гибели ее экс-возлюбленного в Буче. Теперь беременная Тодоренко продолжает молчать о войне.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Певица и экс-"регионалка" Таисия Повалий молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".

Затем она 9 мая развлекала российских генералов на сцене, увешанной георгиевскими ленточками. Артистка спела военачальникам оккупационной армии украинскую "Песню про рушник".

Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)