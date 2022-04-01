Одесситка Тодоренко заявила, что молчит о войне, чтобы не разрушить семью с мужем-москвичом

Уроженка Одессы Регина Тодоренко объяснила, почему молчит о войне в Украине. Как оказалось, она не хочет разрушать семью, ведь у нее с мужем "не совпадают позиции", поэтому пришлось "наложить вето на политические разговоры".

Об этом ведущая рассказала во время своего шоу.

Сейчас телеведущая занимается тем, что рассуждает, как дальше жить россиянам, которым психологически тяжело из-за санкций.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают.

Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве - в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", - сказала Тодоренко.

Как Регина Тодоренко отреагировала на войну в Украине

Интересно, что в день вторжения России в Украину 24 февраля Регина устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

"Думала ли я когда-то, что в дом моих родителей придет беда, что дети моих знакомых будут рождены в подвалах, что родственники будут прятаться в бункерах, что близкие подруги попадут под обстрел?" - написала ведущая в Instagram.

Регина Тодоренко в списке TheуLoveWar

Регина Тодоренко в списке TheуLoveWar (они любят войну), который можно просмотреть по ссылке здесь. Певице присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине".

На сайте опубликованы имена российских и украинских артистов, которые либо молчат, либо поддерживают агрессора.

Певица и ведущая "Орла и решки" родилась, жила и училась в Одессе. А высшее образование получала в Киеве.

Регина Тодоренко замужем за музыкантом, экс-участником некогда популярной группы Smash!! Владом Топаловым, уроженцем Москвы. Они воспитывают 3-летнего сына Михаила. Сейчас Тодоренко ждет второго ребенка.

Тем временем в Украине почти 400 детей пострадали с начала вооруженной агрессии РФ. Из них 153 погибли и более 245 ранены.