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У Кремлі відповіли на ультиматум Зеленського Лукашенку

14:20 22.06.2026 Пн
2 хв
Цікаво, що країна, яка не поважає чужі кордони, заговорила про суверенітет
aimg Ірина Глухова
У Кремлі відповіли на ультиматум Зеленського Лукашенку Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
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У Кремлі відреагували на ультиматум президента України Володимира Зеленського, який він днями висунув самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова пропагандистським ЗМІ.

Що заявив Пєсков

За словами Пєскова, заяви українського лідера - "не що інше, як спроба подальшого підбурювання в плані продовження війни і нагнітання напруженості".

Він також повідомив, що глава Кремля Володимир Путін найближчим часом планує контакти з Лукашенком.

"Це стане гарною нагодою, щоб обговорити погрози Києва Мінську та інші питання", - сказав він.

Він заявив, що "загроза - абсолютно агресивна" і це, мовляв, "втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни".

"Але у нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусії і сама Білорусія може свій суверенітет забезпечити", - додав Пєсков.

Ультиматум Зеленського

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку тиждень, щоб прибрати техніку з прикордонних з Україною областей, яка коригує вогонь по українських містах.

Йдеться про ретранслятори, які допомогають російським "Шахедам" точніше бити по українських цілях.

Він також заявив, що Мінськ постачає Москві паливо для російської армії, а Україні відомі білоруські підприємства, які співпрацюють з російським оборонно-промисловим комплексом.

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