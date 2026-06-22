У Кремлі відповіли на ультиматум Зеленського Лукашенку

У Кремлі відреагували на ультиматум президента України Володимира Зеленського, який він днями висунув самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова пропагандистським ЗМІ .

Що заявив Пєсков

За словами Пєскова, заяви українського лідера - "не що інше, як спроба подальшого підбурювання в плані продовження війни і нагнітання напруженості".

Він також повідомив, що глава Кремля Володимир Путін найближчим часом планує контакти з Лукашенком.

"Це стане гарною нагодою, щоб обговорити погрози Києва Мінську та інші питання", - сказав він.

Він заявив, що "загроза - абсолютно агресивна" і це, мовляв, "втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни".

"Але у нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусії і сама Білорусія може свій суверенітет забезпечити", - додав Пєсков.